Эвакуационный рейс с россиянами вылетел из Каира в Москву

Вывозной рейс с Кипра в Россию не состоится

Вывозной рейс с Кипра в Россию не состоится

"Только что отправили в Москву рейс, который был организован совместно с "Египетскими авиалиниями" при помощи российских ведомств - Минкомсвязи, МИД, посольства России, других организаций", - сообщил Абакаров.