Эвакуационный рейс с россиянами вылетел из Каира в Москву

Борт египетской авиакомпании EgyptAir ("Египетские авиалинии") вылетел из Каира в 11.05 по местному времени (12.05 мск) с задержкой в почти полтора часа.
"Только что отправили в Москву рейс, который был организован совместно с "Египетскими авиалиниями" при помощи российских ведомств - Минкомсвязи, МИД, посольства России, других организаций", - сообщил Абакаров.
Он сообщил, что среди пассажиров 20 человек с хроническими болезнями, отправленных по особому гуманитарному списку для продолжения лечения в РФ.
Самолет совершит посадку в московском аэропорту "Домодедово" около 15.50 мск.
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