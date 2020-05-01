Тяжесть последствий ДТП в Москве выросла в два раза во время пандемии

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Тяжесть последствий ДТП из-за нарушений скорости и опасного вождения в Москве в период пандемии выросла в два раза, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения.
"Освободившиеся дороги провоцируют некоторых автомобилистов существенно превышать скорость, что уже привело к ряду тяжелых аварий со смертельным случаями, в том числе и детскими. На прошлой неделе погибли восемь человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Убедительно просим автомобилистов не рисковать своей жизнью и жизнями других", - заявили в пресс-службе.
По данным столичного департамента транспорта, дороги в Москве в среднем на 70-80% свободнее, чем год назад.