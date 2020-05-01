Тяжесть последствий ДТП в Москве выросла в два раза во время пандемии

"Освободившиеся дороги провоцируют некоторых автомобилистов существенно превышать скорость, что уже привело к ряду тяжелых аварий со смертельным случаями, в том числе и детскими. На прошлой неделе погибли восемь человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Убедительно просим автомобилистов не рисковать своей жизнью и жизнями других", - заявили в пресс-службе.