Мэр дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

"Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег".
Мэр подчеркнул, что городская администрация продолжит работать в штатном режиме, временно исполнять его обязанности будет первый заместитель Шамиль Исаев.
"Я намерен в период самоизоляции оставаться со своими коллегами на телефонной и видеосвязи, давать поручения, в том числе и в части предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе", — сообщил Нургудаев.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 1553, из них 12 человек умерли, 114 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.