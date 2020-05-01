Мэр дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

"Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег".