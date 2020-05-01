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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T13:28
https://ria.ru/20200501/1570859148.html
Мэр дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744639_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aa10efc077136cd4e01889fa5347cc0f.jpg
РИА Новости

Мэр дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

13:05 01.05.2020 (обновлено: 13:28 01.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель автомобиля скорой помощи
Водитель автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Водитель автомобиля скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 1 мая — РИА Новости. Мэр дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился COVID-19, об этом сам градоначальник написал у себя в Instagram.

"Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег".

Исламудин Нургудаев
Мэр подчеркнул, что городская администрация продолжит работать в штатном режиме, временно исполнять его обязанности будет первый заместитель Шамиль Исаев.
"Я намерен в период самоизоляции оставаться со своими коллегами на телефонной и видеосвязи, давать поручения, в том числе и в части предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе", — сообщил Нургудаев.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 1553, из них 12 человек умерли, 114 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БуйнакскОбщество
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