Палестина попросила у России аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Палестина попросила у России 100 аппаратов ИВЛ, защитные костюмы для врачей и 20 тысяч тестов на коронавирус, сейчас решается вопрос с логистикой доставки гуманитарного груза, сообщил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что более десятка стран Ближнего Востока и Северной Африки обратились к России с просьбой оказать помощь в борьбе с COVID-19. Запросы поступили из Алжира, Египта, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Йемена, Марокко, Палестины, Сирии, Судана и Туниса.

"Премьер-министр Палестины направил письмо (премьер-министру РФ Михаилу) Мишустину с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Мы попросили о трех вещах - 20 тысяч тестов, 100 аппаратов ИВЛ, а также 5 тысяч защитных костюмов", - сказал посол.

Палестинский дипломат отметил, что "по нашей информации, запрос находится в проработке".

"Вы понимаете, помощь ведь должна быть доставлена самолетом или через Израиль , или через Иорданию . Сейчас этот вопрос в проработке. Мы ждем информации, как и когда груз может быть отправлен", - сказал посол.

Нофаль также рассказал, что по линии Императорского православного палестинского общества (ИППО) готовится отправка гуманитарного груза с медикаментами для отделений интенсивной терапии.