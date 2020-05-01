Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 49 тысяч

БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. За минувшие сутки в За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 513 новых случаев заражения, общее число заболевших с начала вспышки составляет 49 032, сообщили в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 130 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта зарегистрированы 7703 случая летального исхода.

Больницы за последние 24 часа покинули 316 выздоровевших пациентов, всего с момента начала эпидемии выписались 11 892 человека. Зафиксировано 152 новых госпитализации, всего в больницах находятся 3386 человек, в их числе 740 в отделениях интенсивной терапии (на 29 человек меньше, чем накануне).

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок, придется соблюдать и после снятия ограничений на передвижения.

С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.