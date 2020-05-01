Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 95 тысяч

ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране превысило 95 тысяч, из них почти 6,1 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1006 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране, с учетом этих данных всего зафиксировано 95646 заражений. Статистика по выздоровевшим обращает на себя внимание – 76318 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 63 человека, а общее число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, достигло 6091.
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