Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 95 тысяч

"За прошедшие сутки удалось выявить 1006 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране, с учетом этих данных всего зафиксировано 95646 заражений. Статистика по выздоровевшим обращает на себя внимание – 76318 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.