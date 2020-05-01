Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

"Предложил: делим поровну. Вот это — мне, это — тебе! Я согласилась: хорошо — напиши, что и кому. Написал. Я говорю: прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда! Как пошел ор! Как? Что? Почему?" — заявила артистка в эфире передачи "Еще не вечер".