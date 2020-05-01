Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Артистка эстрады Елена Степаненко рассказала подробности развода с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.
Супруги развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества продолжается в суде.
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
"Предложил: делим поровну. Вот это — мне, это — тебе! Я согласилась: хорошо — напиши, что и кому. Написал. Я говорю: прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда! Как пошел ор! Как? Что? Почему?" — заявила артистка в эфире передачи "Еще не вечер".
В итоге супруги решили делить имущество поровну и через суд, добавила она.