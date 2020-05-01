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Искусство
Культура
2020-05-01T13:41
https://ria.ru/20200501/1570858839.html
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
https://cdn22.img.ria.ru/images/152594/85/1525948579_0:0:1000:562_1036x0_80_0_0_97cae2b7e570dea82793e7c520e8a5b1.jpg
РИА Новости

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

12:58 01.05.2020 (обновлено: 13:41 01.05.2020)
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© Фото : официальный сайт Евгения ПетросянаВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Артистка эстрады Елена Степаненко рассказала подробности развода с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.
Супруги развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества продолжается в суде.
Юморист Елена Степаненко
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Степаненко пошутила на сцене о разводе с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.

"Предложил: делим поровну. Вот это — мне, это — тебе! Я согласилась: хорошо — напиши, что и кому. Написал. Я говорю: прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда! Как пошел ор! Как? Что? Почему?" — заявила артистка в эфире передачи "Еще не вечер".

В итоге супруги решили делить имущество поровну и через суд, добавила она.
Евгений Петросян и Елена Степаненко
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КультураШоу-бизнесЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
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