В Липецкой области число заболевших COVID-19 достигло 446

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 31 пациента, сообщает областная администрация.
"Тридцать один новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в регионе. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За весь период выздоровели 89 человек, двое скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.