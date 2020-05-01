В Подмосковье развернут более 18 тысяч инфекционных коек

"Необходимо позаботиться об уже выздоравливающих пациентах, но которых пока нельзя оставить без наблюдения врачей. Для этого мы предусмотрели "лёгкие стационары". Эта реабилитация поможет нам вылечить без последствий большое количество людей", - сказал Воробьев.