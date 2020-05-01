В Подмосковье развернут более 18 тысяч инфекционных коек

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч инфекционных коек развернут в Подмосковье в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Подмосковье планируется развернуть свыше 18 тысяч инфекционных коек и увеличить количество тестирований на COVID-19", - говорится в сообщении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами городов отметил важность работы по открытию "лёгких стационаров".
"Необходимо позаботиться об уже выздоравливающих пациентах, но которых пока нельзя оставить без наблюдения врачей. Для этого мы предусмотрели "лёгкие стационары". Эта реабилитация поможет нам вылечить без последствий большое количество людей", - сказал Воробьев.
Также Подмосковье закупает экспресс-тесты на COVID-19 для скорой помощи, добавил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.