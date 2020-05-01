Первомай в Афинах отметили традиционным митингом

АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Традиционный Первомайский митинг прошел в Афинах, несмотря на пандемию коронавируса и строгие ограничения.
Коммунистический профсоюз ПАМЕ провёл митинг на центральной площади Синтагма при соблюдении всех предосторожностей - на асфальте были наклеены метки на расстоянии полтора-два метра, на которых стояли митингующие. Все были в масках.
Правительство Греции просило из-за пандемии перенести митинг на следующую субботу, 9 мая, однако левые организаторы не стали отменять собрания.
В ходе митинга звучали антиправительственные лозунги и требования не использовать пандемию для наступления на права трудящихся. В завершение митинга небольшой оркестр исполнил Интернационал, все митингующие спели международный пролетарский гимн. После митинга все организованно и всего за несколько минут разошлись.
"Все прошло спокойно, без каких-либо инцидентов",- сказал РИА Новости старший офицер полиции. По его словам, организаторы заявили 3 тысячи участников, однако пришли порядка тысячи-полутора тысяч человек.
В связи с первомайскими демонстрациями в Афинах усилены меры безопасности. На улицах дежурят порядка 3 тысяч полицейских.
Сейчас на центральной площади Синтагма проходит митинг левого антикапиталистического движения АНТАРСИА. В нем участвуют также представители организаций мигрантов.
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