Хор из Удмуртии записал ответное видео австралийскому хору

"Академическая хоровая капелла Удмуртии записала ответное видео австралийскому хору на брутальное исполнение советской песни "На поле танки грохотали...". "Waltzing Matilda" (с англ. — "Вальсируя с Матильдой") — австралийская песня, называемая "неофициальным гимном Австралии". В 1977 году она официально рассматривалась кандидатом на роль гимна Австралии, но на национальном плебисците уступила первенство нынешнему гимну", - рассказал собеседник агентства.