Хор из Удмуртии записал ответное видео австралийскому хору

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости, Светлана Задёра. Академическая хоровая капелла Удмуртии на самоизоляции исполнила неофициальный гимн Австралии Waltzing Matilda, ответив мужскому хору Dustyesky, который спел советскую военную песню "На поле танки грохотали", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Удмуртии.
Видео с исполнением композиции "На поле танки грохотали" ранее опубликовал телеканал RT.
"Академическая хоровая капелла Удмуртии записала ответное видео австралийскому хору на брутальное исполнение советской песни "На поле танки грохотали...". "Waltzing Matilda" (с англ. — "Вальсируя с Матильдой") — австралийская песня, называемая "неофициальным гимном Австралии". В 1977 году она официально рассматривалась кандидатом на роль гимна Австралии, но на национальном плебисците уступила первенство нынешнему гимну", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе, композиция разучена и исполнена в домашних условиях из-за введенного режима самоизоляции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.