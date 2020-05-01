В Ивановской области число случаев заболевания COVID-19 превысило 400

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 44 - до 403 человек, умерли четверо, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 1 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 403 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 44 диагноза). К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 85 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 8124 человека, за сутки под наблюдение взяты 137 человек. После двухнедельного карантина выписан 6077 человек, за сутки - 186. Под наблюдением остаются 2047 человек с разными сроками окончания карантина.

"С 16 апреля под наблюдением медиков находились 5083 пациента с ОРВИ, проводится тестирование, в этой группе выявлено 75 положительных тестов на коронавирус (11 за последние сутки). У 34 пациентов как осложнение развилась вирусная пневмония. Таким образом, общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 45 случаев", - информируют областные власти.