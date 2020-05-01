В Ярославской области число больных COVID-19 выросло до 570 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Ярославской области выросло до 570, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
"Количество заражённых увеличилось на 64 человека. Эту цифру инфекционисты объясняют последствиями двух предыдущих выходных, когда жители, не смотря на призывы самоизолироваться, вышли на прогулки. Всего заболевших с начала периода – 570 человек", - написал Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что выписаны еще 15 пациентов, число выздоровевших возросло до 78. Скончались пять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.