В Якутии открыли весенний сезон охоты, несмотря на коронавирус

ЯКУТСК, 1 мая – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев разрешил охоту в весенний сезон в республике кроме территорий, где объявлен карантин из-за коронавируса.
В пятницу Николаев подписал соответствующий указ.
"Много вопросов сегодня поступало по срокам и вообще по возможности весенней охоты… Было много разных мнений, в том числе и радикальных в различных регионах Российской Федерации о запрете на охоту. Мы достаточно долго рассматривали. И хочу сказать, что сейчас я подписал указ по Республике Саха (Якутия), в котором сезон весенней охоты объявлен открытым", - сообщил на ежедневном брифинге глава региона.
Вместе с тем, по словам Николаева, охота запрещена на территориях, где объявлен карантин. Это Алдан, Чаяндинское месторождение и части территории Сунтарского улуса, где находится вахтовый поселок дорожников. Также будет запрещена охота для тех, кто прибыл из-за пределов республики. Охотиться будут только те, кто имеют регистрацию на территории Якутии. Также в арктических и северных районах смогут выходить на весеннюю охоту только проживающие там люди.
По данным оперативного штаба, в Якутии за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса. За весь период в республике официально зарегистрировано 229 случаев коронавируса, 35 человек полностью выздоровели, три летальных исхода. За сутки лабораториями обработан 2231 тест на коронавирус, в обсерваторах находятся 644 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.