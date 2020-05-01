В Якутии открыли весенний сезон охоты, несмотря на коронавирус

Вместе с тем, по словам Николаева, охота запрещена на территориях, где объявлен карантин. Это Алдан, Чаяндинское месторождение и части территории Сунтарского улуса, где находится вахтовый поселок дорожников. Также будет запрещена охота для тех, кто прибыл из-за пределов республики. Охотиться будут только те, кто имеют регистрацию на территории Якутии. Также в арктических и северных районах смогут выходить на весеннюю охоту только проживающие там люди.