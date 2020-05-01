Новые формы занятости станут более востребованными, считает Медведев

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса может распространяться волнами, на этом фоне новые формы занятости станут более востребованными, заявил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Пандемия, вообще форс-мажоры такого рода, она может распространяться волнами, режим самоизоляции может вводиться попеременно то там, то здесь в зависимости от развития ситуации. Поэтому эти новые профессии, они, по всей вероятности, окажутся более востребованными, во всяком случае, новые формы занятости", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
Он отметил, что у людей возрастают риски потерять работу, остаться невостребованными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.