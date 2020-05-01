Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
В ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства Медведев напомнил о работе партии с правозащитниками и профсоюзами. По его словам, ЕР получала и обрабатывала обращения о различных проблемных ситуациях в условиях распространения коронавируса и ограничений.
"Речь шла и об увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена", - сказал Медведев.
Он сообщил, что с 6 по 12 мая будет проводиться дистанционный прием граждан. "Я подумал сейчас... может быть, давайте посмотрим... я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь... во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста свои не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендовать", - отметил Медведев.