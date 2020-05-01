Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Он сообщил, что с 6 по 12 мая будет проводиться дистанционный прием граждан. "Я подумал сейчас... может быть, давайте посмотрим... я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь... во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста свои не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендовать", - отметил Медведев.