В Ростовской области умерли еще три пациента с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом за сутки скончались в Ростовской области, общее число умерших от инфекции в регионе выросло до девяти, сообщает правительство региона.
По данным на 1 мая, за последние сутки число подтвержденных больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 83 и достигло 1026 человек. Ранее сообщалось о шести умерших.
"Девять человек умерли", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии находятся 11 человек, выздоровели 98 пациентов. Под медицинским наблюдением 6,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.