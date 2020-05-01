Ученые усомнились в официальной статистике по COVID-19 в Японии

ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Людей, переболевших коронавирусом, в Людей, переболевших коронавирусом, в Японии в действительности может быть намного больше, чем считается. Такое предположение сделали ученые Университета города Осака на основе анализов на антитела, сообщил телеканал NHK

Группа доцента Ясутоси Кидо провела анализ на антитела у произвольно выбранных 312 амбулаторных пациентов университетской клиники. Результаты показали наличие антител у трех человек. По мнению ученых, это может говорить о том, что эти люди, составляющие 1% от общего числа, с большой долей вероятности уже были заражены коронавирусом.

Ученый, чьи слова приводит телеканал, считает, что "реальное число зараженных может быть значительно больше подтвержденных случаев. Так как для формирования коллективного иммунитета, который сформируется после того, как много людей будет заражено и выработает антитела, потребуется много времени, для поддержания системы здравоохранения необходимо предотвратить взрывное распространение заражения".

Ученые считают, что их выводы позволят точнее представлять степень заражения в регионах и областях.

Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 15 196 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.

В пятницу выявлено 179 новых случаев заражения. От коронавируса в Японии погибли 468 человек. Состояние 312 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 4117 человек.