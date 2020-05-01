В Армении скончалась 27-летняя пациентка с коронавирусом

По словам Никогосян, пациента находилась в больнице под надзором врачей в течение месяца, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое." У девушки было тяжелое врожденное заболевание. К сожалению, коронавирус резко ухудшил ее состояние, медикам не удалось спасти ее жизнь", - отметила пресс-секретарь.