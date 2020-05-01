В Армении скончалась 27-летняя пациентка с коронавирусом

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Скончавшейся в Армении от коронавируса пациентке было 27 лет, сообщила в пятницу пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Алина Никогосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на четверг, выявлены 2145 случаев заражения, 33 пациента скончались.
"За минувшие сутки был зафиксирован один случая смерти. Скончавшаяся – пациента 27 лет. У нее были сопутствующие хронические заболевания", - написала Никогосян в Facebook.
По словам Никогосян, пациента находилась в больнице под надзором врачей в течение месяца, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое." У девушки было тяжелое врожденное заболевание. К сожалению, коронавирус резко ухудшил ее состояние, медикам не удалось спасти ее жизнь", - отметила пресс-секретарь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.