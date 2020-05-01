Власти Москвы выделили 110 миллиардов рублей на социальную сферу

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти Власти Москвы выделили 110 миллиардов рублей на поддержку населения, систему здравоохранения и городского хозяйства в связи с ограничениями из-за коронавируса, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.

"На поддержку населения, а также работу системы здравоохранения и городского хозяйства выделено 110 миллиардов рублей. Такое решение принято по поручению Сергея Собянина в связи с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Общий объем расходов города на социальную сферу в 2020 году составит более 1,7 триллиона рублей", - сообщает сайт мэра со ссылкой на заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимира Ефимова

По его словам, бюджет Москвы социально ориентирован, расходы на социальную сферу составляют более половины всех расходов города, при этом в условиях кризиса город не только сохраняет все свои социальные обязательства перед жителями, но и направляет средства на поддержку москвичей в связи с пандемией.

Отмечается, что во время пандемии город помогает пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, семьям с детьми и тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации.

"На горячую линию ежедневно обращаются более 15 тысяч москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В основном людям нужно купить и доставить продукты питания, лекарства, погулять с собакой. В 86 процентах случаев необходимая помощь оказывается уже в течение трех-четырех часов", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой

Согласно сообщению, свыше 5 миллиардов рублей выделено на дополнительную адресную поддержку горожан, лишившихся работы из-за последствий распространения вируса. Кроме того, более 77 миллиардов рублей направлено на поддержку здравоохранения, в том числе на строительство и перепрофилирование больниц для больных с коронавирусом, мероприятия по профилактике распространения инфекции, поддержку медицинских работников, закупку тестов и организацию работы выездных бригад медицинской помощи.

"Школьники, имеющие право на бесплатное питание, получают продуктовые наборы, общая стоимость которых уже сейчас составляет 735 миллионов рублей. Еще 5,4 миллиарда рублей направлено на мероприятия по дезинфекции объектов дорожного хозяйства, многоквартирных домов и других объектов, а также закупку дезинфицирующих средств", - пояснил пресс-службе мэрии руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.