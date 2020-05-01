"Единая Россия" после самоизоляции проследит за работой службы занятости

В ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства Медведев отметил, что после выхода из самоизоляции необходимо будет проанализировать реальную ситуацию с занятостью, оценить ее не только по количеству людей, которые встали на бирже труда.

"Нужно будет собрать всю информацию и разобраться с увольнениями людей и другими проблемами в сфере труда, которые возникли из-за пандемии", - сказал он.

"После выхода из режима самоизоляции и окончания пандемии "Единая Россия" должна будет также уделить пристальное внимание состоянию служб занятости во всех регионах страны. К сожалению, в это сложное время далеко не все они работают на должном уровне. В отдельных субъектах губернаторы не могли решить элементарные задачи. Эта ситуация абсолютно недопустима. Работа по повышению эффективности служб занятости имеет огромное значение, чтобы в будущем они были лучше подготовлены", - отметил Медведев.