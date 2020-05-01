Во Владимирской области число пациентов с COVID-19 превысило 700

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 715 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 715 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 167 случаев COVID-19, Владимире - 113, Муроме - 76, Ковровском районе - 75, в Гусь-Хрустальном районе - 52, Александровском - 55.
Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Выздоровели 33 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.