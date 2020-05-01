Специалисты из России закончили обработку учреждений на юго-западе Сербии

Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019. Архивное фото

Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019

БЕЛГРАД, 1 мая - РИА Новости. Специалисты РХБ защиты Минобороны России закончили обработку медучреждений в юго-западном районе Специалисты РХБ защиты Минобороны России закончили обработку медучреждений в юго-западном районе Сербии , за три дня обработав более 30 тысяч квадратных метров площади, сообщает российское военное ведомство.

"Специалисты РХБ защиты Минобороны России закончили обработку медучреждений в юго-западном районе Сербии. За три дня они выполнили все поставленные перед ними задачи, обработали семь объектов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со словами благодарности к российским военнослужащим обратился мэр города Ужице. Он подчеркнул, что российские и сербские специалисты "выполнили задачи, от которых зависит здоровье населения города и, прежде всего, сотрудников медицинских учреждений".

Кроме того, российские военные медики посетили COVID-центр в сербском городе Младеновац, который создан на базе реабилитационного кардиологического пансионата.

"Сейчас в медицинском учреждении на лечении находится около 100 пациентов с легкой и средней формой заболевания. Российские врачи ознакомились с санитарно-эпидемиологической обстановкой, совершили совместный обход пациентов, а также изучили тактику ведения пациентов и дали сербским коллегам свои рекомендации", - добавляется в сообщении.

Также сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий; за сутки обработано 24 объекта в городах Пожега, Байна-Башта, Власотинце, Власотинце, Долевац.

"Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 30 пациентов, инфицированных COVID -19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Ужице, Врнячка Баня, Младеновац, Смедеревска-Паланка и Апатин", - отметили в МО РФ.

Всего российским сводным отрядом в Сербии проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объекте в 30 городах страны. В том числе обработано более 300 зданий и сооружений, общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 64, общей площадью около 443 тысячи квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 757 пациентов, инфицированных COVID-19.