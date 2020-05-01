В пятиэтажке под Саратовом человек погиб от отравления угарным газом

САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в пятницу при отравлении угарным газом в трех квартирах многоквартирного жилого дома в городе Маркс Саратовской области, сообщил областной главк МЧС.
Инцидент произошел в пятиэтажном доме по улице Фабричная, 9.
"В трех квартирах обнаружено шесть пострадавших, в том числе один ребенок, из них погиб один человек. Предположительно, отравление угарным газом. Загорания в помещениях не было", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости главный врач Марксовской районной больницы Игорь Пархонюк, госпитализированы 10-летняя девочка, двое мужчин 29 и 62 лет и две женщины 31 и 57 лет. "Девочка и 29-летний мужчина (находятся) в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Имеется положительная динамика", - сказал он.