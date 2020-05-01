Число зараженных коронавирусом в Воронежской области превысило 500

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 36 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 529, сообщает правительство региона.
"В пятницу, 1 мая, официально подтверждено заражение 36 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 529 человек. Умерли девять пациентов, выздоровели 87 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.