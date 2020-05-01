В Сингапуре выявили 932 новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Сингапуре за сутки выросло на 932, всего в стране выявлено более 17 тысяч заболевших, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее министерство здравоохранения подтвердило 528 новых случаев.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 1 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 932 случая инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Большинство заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях, и только пятеро заболевших - сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории этого государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.