В Сингапуре выявили 932 новых случая заражения коронавирусом

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 1 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 932 случая инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.

Большинство заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях, и только пятеро заболевших - сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории этого государства.