Более четверти больных COVID-19 в Молдавии составляют медработники

КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Более 25% людей, инфицированных коронавирусом в Более 25% людей, инфицированных коронавирусом в Молдавии , являются медицинскими работниками, сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Ранее власти Молдавии сообщили о 3897 зарегистрированном случае коронавируса, общее число скончавшихся достигло 119.

"На сегодняшний день официально подтверждено заражение 988 медицинских работников. Из общего числа зараженных медицинских работников 42% составляют медсестры, 32% - санитары, 25% - врачи, 1% - фармацевты", - заявила Думбрэвяну, отметив, что медработники с коронавирусом составляют 25,3% от общего числа зараженных.

Больше всего случаев заражения в медицинской среде отмечено в больницах — 628, а также в службе скорой помощи — 256.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.