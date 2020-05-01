В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы заметно снизилась за месяц режима самоизоляции, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.

"По данным аналитиков Мосэкомониторинга, в период режима самоизоляции с 30 марта по 30 апреля наблюдается пониженная концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Положительная динамика связана с существенным уменьшением количества машин в столице. Личных автомобилей на дорогах стало в два раза меньше, чем год назад. Так как машины являются основным источником выбросов, то именно снижение трафика повлияло на качество воздуха в столице", - говорится в сообщении.

По словам замдиректора Мосэкомониторинга Елены Лезиной, часы пик, которые раньше давали резкий рост показателей, сейчас проходят без всплесков. В целом за последние две недели концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы оказалась в 1,1–1,2 раза ниже, чем в начале периода самоизоляции.

"Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что во время самоизоляции концентрация загрязняющих веществ ниже обычно наблюдаемых уровней. Показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота — в 1,9 раза, оксиду азота — в 2,5 раза, диоксиду серы — в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,3 раза. Снижение загрязнения характерно для всех типов городских территорий. Положительная динамика отмечена также на станциях, расположенных в Троицком и Новомосковском округах", - цитирует сайт мэра департамент природопользования и охраны окружающей среды.