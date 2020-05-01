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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T12:10
https://ria.ru/20200501/1570856825.html
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570644237_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_d14a8dbb7a72d0dc1ff6db86a3937dab.jpg
РИА Новости

В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе

12:10 01.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТакси едет по Столешникову переулку в Москве
Такси едет по Столешникову переулку в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Такси едет по Столешникову переулку в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы заметно снизилась за месяц режима самоизоляции, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.
"По данным аналитиков Мосэкомониторинга, в период режима самоизоляции с 30 марта по 30 апреля наблюдается пониженная концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Положительная динамика связана с существенным уменьшением количества машин в столице. Личных автомобилей на дорогах стало в два раза меньше, чем год назад. Так как машины являются основным источником выбросов, то именно снижение трафика повлияло на качество воздуха в столице", - говорится в сообщении.
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По словам замдиректора Мосэкомониторинга Елены Лезиной, часы пик, которые раньше давали резкий рост показателей, сейчас проходят без всплесков. В целом за последние две недели концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы оказалась в 1,1–1,2 раза ниже, чем в начале периода самоизоляции.
"Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что во время самоизоляции концентрация загрязняющих веществ ниже обычно наблюдаемых уровней. Показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота — в 1,9 раза, оксиду азота — в 2,5 раза, диоксиду серы — в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,3 раза. Снижение загрязнения характерно для всех типов городских территорий. Положительная динамика отмечена также на станциях, расположенных в Троицком и Новомосковском округах", - цитирует сайт мэра департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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