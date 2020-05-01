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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T12:09
https://ria.ru/20200501/1570856790.html
В Ингушетии число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло до 23
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло до 23

12:09 01.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Ингушетии, число жертв инфекции в республике составило 23 человека, общее количество заболевших превысило 750, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 722 случая заболевания коронавирусом, скончались 22 человека, в том числе муфтий республики, выздоровели 129 пациентов.
Махмуд-Али Калиматов
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"На 1 мая по результатам исследований выявлено 769 проб (+47), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 23 человека. Выздоровело за сутки – 24 человека, всего – 153", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в республике госпитализирован 571 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 339. "Семьдесят два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.
Снято наблюдение по истечении 14 дней с 1721 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 767 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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