В Ингушетии число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло до 23

НАЛЬЧИК, 1 мая - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Ингушетии , число жертв инфекции в республике составило 23 человека, общее количество заболевших превысило 750, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 722 случая заболевания коронавирусом, скончались 22 человека, в том числе муфтий республики, выздоровели 129 пациентов.

"На 1 мая по результатам исследований выявлено 769 проб (+47), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 23 человека. Выздоровело за сутки – 24 человека, всего – 153", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в республике госпитализирован 571 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 339. "Семьдесят два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.

Снято наблюдение по истечении 14 дней с 1721 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 767 человек.