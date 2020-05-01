Тело пропавшего в Курской области ребенка нашли в реке

ВОРОНЕЖ, 1 мая — РИА Новости. Тело трехлетнего мальчика, который пропал в Тело трехлетнего мальчика, который пропал в Курской области в среду, нашли в реке неподалеку от дома, сообщает СУ СК России по региону.

Как сообщалось ранее, ребенок пропал около полудня 29 апреля в селе Большое Долженково Октябрьского района. По данным администрации области, мальчик самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию.

В поисках мальчика были задействованы оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, сотрудники районной администрации, пожарные, военные, 100 представителей полиции, Следственного комитета, около 100 добровольцев отряда "Лиза Алерт" Курской области, более 70 волонтеров отряда из других регионов, свыше 70 местных жителей.

"Тело ребенка было обнаружено в реке Рогозне, примерно в 300 метрах от его дома. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено", — сообщает следствие.