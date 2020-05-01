Число зараженных коронавирусом в КБР достигло почти 500 человек

НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 499 человек, за сутки инфекция выявлена еще у 43 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

"За сутки в республике выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, всего зарегистрировано 499 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели 16 пациентов, среди них 10 находившихся в госпитале, общее число выздоровевших составило 78 человек.

"За сутки госпитализированы 18 человек, всего в двух госпиталях находятся 161 человек, в том числе четверо детей. В реанимации - 15 человек, из которых семеро подключены к аппаратам ИВЛ" - уточняет штаб.

На амбулаторном лечении находятся 258 человек, в том числе 21 ребенок. Дома под медицинским наблюдением - 1377 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Ранее сообщалось, что два пациента с коронавирусом в КБР скончались.