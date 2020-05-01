В Москве началась масштабная дезинфекция

МОСКВА, 1 мая - РИА новости. Шестая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок и общественных пространств началась в столице, сообщил РИА Новости заместитель мэра Шестая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок и общественных пространств началась в столице, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Сегодня в 12.00 началась очередная масштабная дезинфекция города. В общей сложности в проведении работ задействованы свыше 70 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 4,5 тысячи единиц техники", - сообщил Бирюков.

По его словам, дезинфицирующими препаратами будут тщательно обработаны свыше 300 миллионов квадратных метров территорий - все дороги, тротуары, парковки, дворы.

Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Заммэра подчеркнул, что используются специальные дезинфицирующие препараты. Они рекомендованы Роспотребнадзором , совершенно безопасны для людей и животных.

"Основная цель проведения регулярных дезинфекций всего города - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Будем проводить эти мероприятия столько, сколько необходимо", - заключил Бирюков.