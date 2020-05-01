СК начал проверку после обнаружения тела младенца у кладбища в Химках

"Тридцатого апреля в лесном массиве вблизи кладбища, расположенного в городе Химки, в матерчатом свертке было обнаружено тело младенца мужского пола с сильными гнилостными изменениями, давность наступления смерти которого около месяца. Следственным отделом... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.