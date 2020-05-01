В парках Москвы раньше срока расцвели фиалки

"На природных территориях Москвы уже можно увидеть цветение фиалки душистой. В этом году растение расцвело на неделю раньше времени. По информации специалистов Мосприроды Комплекса городского хозяйства, для цветения Viola odorata температура еще низкая", - говорится в сообщении.