В парках Москвы раньше срока расцвели фиалки

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фиалки в Москве расцвели раньше срока, увидеть их можно на территории природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"На природных территориях Москвы уже можно увидеть цветение фиалки душистой. В этом году растение расцвело на неделю раньше времени. По информации специалистов Мосприроды Комплекса городского хозяйства, для цветения Viola odorata температура еще низкая", - говорится в сообщении.
В Мосприроде отметили, что эти фиалки обладают толстым ползучим корневищем, листьями, растущими практически от него - без стебля, остающимися зелеными и под снегом, цветами разных оттенков - от синего до фиолетового.
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