Премьер-министр Непала пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли пожелал премьер России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.
"Я желаю премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Правительство и народ Непала выражают солидарность с правительством России и людьми Российской Федерации в борьбе против коронавируса", - написал он в Twitter.
I wish Prime Minister Mr. Mikhail Mishustin of the Russian Federation speedy recovery. The Government and people of Nepal express solidarity with the @GovernmentRF and people of the Russian Federation in the fight against Covid-19.— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) May 1, 2020
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.