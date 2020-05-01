В двух общежитиях Киева выявили очаги коронавируса

КИЕВ, 1 мая - РИА Новости. Очаги коронавируса зафиксированы в двух общежитиях Киева, они закрыты на карантин, всего там заболели шесть человек, сообщил в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Также сообщу, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин два общежития. Один - на улице Бажова, где обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второй - на улице Бойчука. Там пять больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - написал мэр в Facebook.
Он добавил, что в зданиях обоих общежитий проводится дезинфекция, больные госпитализированы, а контактные лица находятся на самоизоляции.
По последним данным минздрава Украины, в стране зафиксирован 10 861 случай заболевания, умерли 272, выздоровели 1 413 человек. В Киеве зафиксировано 1453 случая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.