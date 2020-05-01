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Религия и мировоззрение
2020-05-01T14:26
https://ria.ru/20200501/1570856062.html
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427829_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_23e0dc3942cd206337597ca720b8305e.jpg
РИА Новости

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

11:53 01.05.2020 (обновлено: 14:26 01.05.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил России
Главный храм Вооруженных сил России
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Главный храм Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображены Владимир Путин и другие российские политики.
По его словам, панно изготавливали в мастерской, оно никогда не находилось в храме, а от выставления части с политиками решили отказаться.
Решение о замене принимал художественный совет, который опирался на позицию самого Путина, выступившего против.
"По большому счету, это правильный подход, поэтому надо согласиться с мнением первого лица государства", — сказал епископ Стефан.
Сейчас мозаичное панно, по словам собеседника агентства, переделывают, "готовят другой сюжет". После этого его будут монтировать непосредственно в храме.
"Там какая-то сюжетная линия прорабатывается — крестный ход во Пскове, что-то такое. Но точно я вам не скажу. Сейчас тематику новой мозаики разрабатывает Нестеренко Василий Игоревич", — заключил епископ Стефан.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возвели на добровольные пожертвования в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На территории храмового комплекса планируется создать галерею "Дорога памяти". Ее длина — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии.
Мозаики, открытые научно-исследовательской группой и института Зинман
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
И эти лебезящие люди называют себя служителями Бога ))
1 мая, 12:06
yozhik_2000
28813010255
Совсем попы с ума сошли.
1 мая, 12:19
СИСергей Иванович
24712111346
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