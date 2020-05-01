В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображены Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображены Владимир Путин и другие российские политики.

По его словам, панно изготавливали в мастерской, оно никогда не находилось в храме, а от выставления части с политиками решили отказаться.

Решение о замене принимал художественный совет, который опирался на позицию самого Путина, выступившего против.

"По большому счету, это правильный подход, поэтому надо согласиться с мнением первого лица государства", — сказал епископ Стефан.

Сейчас мозаичное панно, по словам собеседника агентства, переделывают, "готовят другой сюжет". После этого его будут монтировать непосредственно в храме.

"Там какая-то сюжетная линия прорабатывается — крестный ход во Пскове , что-то такое. Но точно я вам не скажу. Сейчас тематику новой мозаики разрабатывает Нестеренко Василий Игоревич", — заключил епископ Стефан.

Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возвели на добровольные пожертвования в подмосковном парке " Патриот " к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.