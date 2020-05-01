Температура на окраине Пекина достигла рекордных 36 градусов

Сообщается, что в 14.06 по местному времени (9.06 мск) температура в Чжайтане достигла 36 градусов Цельсия, не только превысив климатическую норму, но и установив новый рекорд с начала мая 1975 года.

С 1 по 5 мая в Китае официальные нерабочие праздничные дни. Ожидается, что после отмены многих ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса, жители Китая отправятся в недолгие путешествия по стране. При этом погода в Пекине 1 и 2 мая будет не особо благоприятна для прогулок, так как вместе с жарой в город пришел и сильный смог, только в воскресенье ожидается небольшой дождь.