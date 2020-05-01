Президент Сербии пожелал Мишустину выздоровления на русском языке

БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пожелал главе правительства России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления на русском языке.
"Уважаемый Михаил Мишустин, желаю вам скорейшего выздоровления. Убежден, что свойственные вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни", - написал Вучич на русском в Twitter.
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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