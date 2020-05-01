Президент Сербии пожелал Мишустину выздоровления на русском языке

"Уважаемый Михаил Мишустин, желаю вам скорейшего выздоровления. Убежден, что свойственные вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни", - написал Вучич на русском в Twitter.

В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.

Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.