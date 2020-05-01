На Ямале число больных COVID-19 превысило 500 человек

"Сегодняшний прирост Ямалу обеспечили в основном действующие очаги: 40 случаев - среди вахтовых рабочих, все приходятся на очаги в общежитиях предприятий, ведущих свою деятельность в районе Нового Уренгоя. Это действующие очаги, прирост дают те, кого обследовали по контакту с ранее заболевшими. Все работники изолированы на 14 дней, у большинства течение инфекции позволяет обходиться без госпитализации", - приводятся в сообщении штаба слова Бучковой.