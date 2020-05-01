На Ямале число больных COVID-19 превысило 500 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 500, прирост новых случаев по-прежнему дают вахтовики, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова, возглавляющая оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения инфекции.
Согласно данным оперштаба, за сутки число инфицированных в регионе увеличилось на 51, за все время коронавирус на Ямале подтвердился у 514 человек, выздоровели 116 из них, один умер.
"Сегодняшний прирост Ямалу обеспечили в основном действующие очаги: 40 случаев - среди вахтовых рабочих, все приходятся на очаги в общежитиях предприятий, ведущих свою деятельность в районе Нового Уренгоя. Это действующие очаги, прирост дают те, кого обследовали по контакту с ранее заболевшими. Все работники изолированы на 14 дней, у большинства течение инфекции позволяет обходиться без госпитализации", - приводятся в сообщении штаба слова Бучковой.
Она отметила, что в населенных пунктах выявлено 11 новых случаев - в поселке Пангоды, закрытом на карантин, в Салехарде, где один из ранее зафиксированных очагов пришелся на региональное управление МВД. "Все люди изначально изолированы, находятся под наблюдением медиков", - добавила Бучкова.
Таким образом, на работников предприятий в районе Нового Уренгоя приходится уже 161 инфицированный. Ранее в региональных СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что один из новоуренгойских очагов коронавируса связан с предприятием "Газпром добыча Уренгой", однако в компании официально заявили, что эти сведения недостоверны и не соответствуют действительности.
Рабочие с месторождений дают основной прирост заболевших на Ямале вторую неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики. С тех пор ежедневно число инфицированных рабочих предприятий ТЭК превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в четверг продлил режим обязательной самоизоляции в регионе по 11 мая включительно.
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