В Саратовской области возбудили дело после вспышки COVID-19 в интернате

САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели в Саратовской области из-за массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната, сообщила в пятницу прокуратура региона.
В минздраве области ранее сообщили, что пожилая женщина с коронавирусом, которая проживала в Черкасском психоневрологическом интернате, скончалась от хронического сердечного заболевания. В минсоцзащиты области РИА Новости ранее заявили, что COVID-19 в этом интернате выявлен среди медработников и проживающих, но заболевание у них протекает бессимптомно. Областной оперштаб в пятницу уточнил, что заболели в интернате 30 человек, из них только один госпитализирован.
"В Вольске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц социального учреждения… Ненадлежащее исполнение должностными лицами данного учреждения своих должностных обязанностей, выразившееся в несвоевременном принятии мер по выявлению и недопущению распространения инфекции, привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан на охрану здоровья, а именно - росту числа заболевших лиц", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что сначала у четырех постояльцев и у одного сотрудника Черкасского психоневрологического интерната выявили признаки респираторного заболевания, но вопреки предписанию главного санитарного врача РФ руководство учреждения своевременно не организовало тестирование персонала на коронавирус.
"В настоящее время в учреждении введен режим карантина, проведено тестирование всего персонала и проживающих в нем лиц", - отмечается в сообщении.
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