В Саратовской области возбудили дело после вспышки COVID-19 в интернате

В минздраве области ранее сообщили, что пожилая женщина с коронавирусом, которая проживала в Черкасском психоневрологическом интернате, скончалась от хронического сердечного заболевания. В минсоцзащиты области РИА Новости ранее заявили, что COVID-19 в этом интернате выявлен среди медработников и проживающих, но заболевание у них протекает бессимптомно. Областной оперштаб в пятницу уточнил, что заболели в интернате 30 человек, из них только один госпитализирован.