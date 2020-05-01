В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1694

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.