В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1694

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 1694 человека, сообщил республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1694 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 53 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 72 пациента, из них семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 52 человека, 253 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.