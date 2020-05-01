СМИ: украинцам перекрыли подъезды к морю на майские праздники

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Власти Запорожской и Николаевской областей перекрыли подъезды к побережью Черного и Азовского морей на майский праздники во избежание распространения коронавируса, нарушителей санитарных норм карантина будут штрафовать, сообщает сайт "ТСН".
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
"Шлагбаумами на пути к морю на Запорожье к майским праздникам перекрыли подъезды к Азовскому побережью, чтобы остановить желающих погулять у моря и предотвратить распространение короновируса. Блокпосты выставили на путях ко всем курортам, в том числе популярным среди отдыхающих Бердянска и Кирилловки. Туда будут пускать только транспорт экстренных служб, грузовики с продуктами, а также местных с соответствующей регистрацией", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на майские праздники закроют и Черноморское побережье Николаевской области. "С сегодняшнего дня (пятницы - ред.) и до 3 мая все выезды в зоны отдыха сел Коблево, Луговое, Морское и Рыбаковка перекрыты. Территорию будут патрулировать правоохранители. За нарушение санитарных норм карантина будут штрафовать", - сообщается на сайте.
По последним данным минздрава Украины, в стране зафиксирован 10 861 случай заболевания, всего жертв 272, выздоровели 1413 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.