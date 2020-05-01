Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T11:43
https://ria.ru/20200501/1570855458.html
СМИ: украинцам перекрыли подъезды к морю на майские праздники
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569856141_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_63783d647f6f9ed632545fa39c741d35.jpg
РИА Новости

СМИ: украинцам перекрыли подъезды к морю на майские праздники

11:43 01.05.2020
516
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБлокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом
Блокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Власти Запорожской и Николаевской областей перекрыли подъезды к побережью Черного и Азовского морей на майский праздники во избежание распространения коронавируса, нарушителей санитарных норм карантина будут штрафовать, сообщает сайт "ТСН".
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
"Шлагбаумами на пути к морю на Запорожье к майским праздникам перекрыли подъезды к Азовскому побережью, чтобы остановить желающих погулять у моря и предотвратить распространение короновируса. Блокпосты выставили на путях ко всем курортам, в том числе популярным среди отдыхающих Бердянска и Кирилловки. Туда будут пускать только транспорт экстренных служб, грузовики с продуктами, а также местных с соответствующей регистрацией", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на майские праздники закроют и Черноморское побережье Николаевской области. "С сегодняшнего дня (пятницы - ред.) и до 3 мая все выезды в зоны отдыха сел Коблево, Луговое, Морское и Рыбаковка перекрыты. Территорию будут патрулировать правоохранители. За нарушение санитарных норм карантина будут штрафовать", - сообщается на сайте.
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
1 мая, 11:29Распространение нового коронавируса
В Госдуме осудили отказ Украины принять помощь для Киево-Печерской лавры
По последним данным минздрава Украины, в стране зафиксирован 10 861 случай заболевания, всего жертв 272, выздоровели 1413 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1041022
Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Лента новостейМолния