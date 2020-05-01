В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 29 жителей Кировской области, за сутки выписаны 13 выздоровевших пациентов, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 533 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.
"По состоянию на утро 1 мая в Кировской области зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5450 человек, в том числе 625 детей. Заболевших среди них нет.
"Выписаны из инфекционного госпиталя с выздоровлением еще 13 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 59 человек", - подчеркивается в сообщении.
За минувшие сутки лабораториями региона проведено 2676 исследований, обследование на коронавирус прошли 2249 человек. Всего за время наблюдения тестирование на COVID-19 прошли 40925 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.