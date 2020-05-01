В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 29 жителей Кировской области , за сутки выписаны 13 выздоровевших пациентов, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 533 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.

"По состоянию на утро 1 мая в Кировской области зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5450 человек, в том числе 625 детей. Заболевших среди них нет.

"Выписаны из инфекционного госпиталя с выздоровлением еще 13 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 59 человек", - подчеркивается в сообщении.

За минувшие сутки лабораториями региона проведено 2676 исследований, обследование на коронавирус прошли 2249 человек. Всего за время наблюдения тестирование на COVID-19 прошли 40925 человек.