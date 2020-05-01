В Волгограде умер девятый пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции в Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до девяти человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 386, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, на 30 апреля в Волгоградской области было зарегистрировано 344 случая коронавирусной инфекции , выздоровели 66 человек, скончались восемь.

По данным ведомства, за сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека, до 386, выздоровели ещё 22 пациента, всего выздоровевших 88.

"За истекшие сутки в регионе зафиксирован один летальный исход. Таким образом, в регионе зарегистрировано девять случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 751 человек, из них 35 детей.