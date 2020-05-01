В Волгограде умер девятый пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до девяти человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 386, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 30 апреля в Волгоградской области было зарегистрировано 344 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 66 человек, скончались восемь.
По данным ведомства, за сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека, до 386, выздоровели ещё 22 пациента, всего выздоровевших 88.
"За истекшие сутки в регионе зафиксирован один летальный исход. Таким образом, в регионе зарегистрировано девять случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 751 человек, из них 35 детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.