Большинство россиян планируют провести праздники дома, показал опрос

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Большинство россиян намерены провести майские праздники дома или на даче, соблюдая режим изоляции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом Большинство россиян намерены провести майские праздники дома или на даче, соблюдая режим изоляции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом "Стопкоронавирус.рф" в мессенджерах.

Тем, кто отдыхает с 1 по 5 мая, было предложено выбрать один из четырех вариантов ответа: дом, дача, шашлыки с друзьями или совместные посиделки с друзьями и соседями, говорится в сообщении.

Опрос проводился 30 апреля в каналах "стопкоронавирус.рф" в Telegram и Viber. Проголосовали свыше 125,6 тысячи человек.

От 57% до 63% опрошенных (согласно данным опросов в двух мессенджерах - ред.) заявили, что проведут выходные дома, соблюдая режим самоизоляции, от 26% до 38% поедут на дачу с семьей, от 4% до 7% планируют устроить шашлыки с друзьями, от 1% до 4% позовут гостей.