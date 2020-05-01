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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T11:47
https://ria.ru/20200501/1570855196.html
Большинство россиян планируют провести праздники дома, показал опрос
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Большинство россиян планируют провести праздники дома, показал опрос

11:37 01.05.2020 (обновлено: 11:47 01.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Большинство россиян намерены провести майские праздники дома или на даче, соблюдая режим изоляции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом "Стопкоронавирус.рф" в мессенджерах.
Тем, кто отдыхает с 1 по 5 мая, было предложено выбрать один из четырех вариантов ответа: дом, дача, шашлыки с друзьями или совместные посиделки с друзьями и соседями, говорится в сообщении.
Опрос проводился 30 апреля в каналах "стопкоронавирус.рф" в Telegram и Viber. Проголосовали свыше 125,6 тысячи человек.
От 57% до 63% опрошенных (согласно данным опросов в двух мессенджерах - ред.) заявили, что проведут выходные дома, соблюдая режим самоизоляции, от 26% до 38% поедут на дачу с семьей, от 4% до 7% планируют устроить шашлыки с друзьями, от 1% до 4% позовут гостей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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