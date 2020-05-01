Володин отметил важность работы профсоюзов России по защите трудящихся

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил работу профсоюзов России по защите прав человека труда, несмотря на вызовы времени.
"Поздравляю вас с праздником Весны и Труда, Днём солидарности трудящихся. Сегодня впервые профсоюзы России проводят его в новом формате, но главное не это. Важно, что сегодня, несмотря на вызовы времени, вы защищаете интересы человека труда, находите возможность озвучить проблемы, высказать предложения по оказанию помощи нашим гражданам", - сказал Володин в ходе Профсоюзной переклички Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Он отметил, что депутаты со своей стороны постараются сделать все для того, чтобы решить эти вопросы и чтобы их в дальнейшем было как можно меньше.