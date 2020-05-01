СММ ОБСЕ заявила об обстреле беспилотника в Донбассе

"Находясь ориентировочно в 4 километрах к юго-востоку от населенного пункта Боброво (подконтрольный Киеву - ред.) для осуществления полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 15 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,5 километра к юго-западу. По оценке огонь открыли в направлении БПЛА…", - процитировали РИА Новости отчет СММ ОБСЕ по состоянию на 30 апреля.