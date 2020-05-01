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2020-05-01T11:31
https://ria.ru/20200501/1570854778.html
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому бизнесу
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РИА Новости

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому бизнесу

11:31 01.05.2020
14641
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника для поддержки занятости, говорится в сообщении ведомства.
"С сегодняшнего дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий. Для этого необходимо направить заявление через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или по почте", - сообщает ФНС.
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"Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 тысяч 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 тысяч 130 рублей в месяц", - поясняется на сайте.
Чтобы получить субсидию, бизнес должен соответствовать ряду критериев: заявитель должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2020 года, он должен относиться к пострадавшим от коронавируса отраслям, при этом он не должен быть в процессе ликвидации или банкротства и по состоянию на 1 марта у него не должно быть долгов по налогам и страховым взносам в размере более 3 тысяч рублей.
Кроме того, численность работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от количества работников в марте и заявитель должен был вовремя представить отчетность о численности сотрудников за март 2020 года.
Заявление на выплату субсидии ФНС будет рассматривать в течение трех дней, и если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия). А уведомление об этом предприниматель получит тем же способом, каким было направлено само заявление.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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