Российские и итальянские военные дезинфицируют три медучреждения в Брешии

БЕРГАМО (Италия), 1 мая - РИА Новости. Минобороны России совместно итальянскими коллегами проведет дезинфекционные мероприятия в трех лечебных учреждениях города Брешиа, сообщает российское военное ведомство в пятницу.
"В праздничный день, 1 мая, который отмечается и в России, и в Италии, военные специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами проведут дезинфекционные мероприятия в трех лечебных учреждениях города Брешиа. В мероприятиях по обеззараживанию объектов принимают участие более 30 военнослужащих и семь единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что три колонны с российскими и итальянскими военнослужащими совершают марш в город Брешиа из пункта базирования на базе полка обслуживания армейской авиации сухопутных войск Италии в Бергамо.
Добавляется, что в праздничные дни мая работа специалистов РХБ защиты по проведению дезинфекционных мероприятий, врачебно-сестринских бригад и специалистов мобильного лабораторного комплекса продолжится в полном объеме.
"Всего российскими военнослужащими совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 102 здания и сооружения, более 900 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 260 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами продолжают прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо, куда на лечение поступили 93 больных, а 62 пациента полностью выздоровели и уже выписаны из госпиталя.
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